В Омске нашли трещины в дорогах, которые недавно ремонтировали
Накануне губернатор региона Александр Бурков выехал на улицу Тюменская в центре города. Ее в 2017 году ремонтировали полностью. Выезд на эту улице не случаен, местные жители и общественники жаловались, что дорога после зимы буквально «поплыла», покрылась трещинами и выбоинами. Некоторые ее участки больше похожи на «американские горки».
- На улице Тюменская выявлен факт некачественного ремонта. По инициативе общественников идет судебный спор. Подрядчику предписана вся сумма к возврату или восстановление дорожного покрытия в рамках контракта, - рассказал глава региона.
По словам Буркова, жаловались омичи не только на эту улицу. Примерно пятую часть всех замечаний местных жителей после ремонта дорог уже устранили. Остальные жалобы проверяются, в некоторых случаях идут суды с подрядчиками, которые некачественно отремонтировали дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU