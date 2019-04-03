2019-04-03T14:41:51+03:00
Общество

В Омске нашли трещины в дорогах, которые недавно ремонтировали

На улице Тюменской просел асфальт
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске нашли трещины в дорогах, которые ремонтировали в прошлом годуВ Омске нашли трещины в дорогах, которые ремонтировали в прошлом годуФото: пресс-служба правительства Омской области
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Накануне губернатор региона Александр Бурков выехал на улицу Тюменская в центре города. Ее в 2017 году ремонтировали полностью. Выезд на эту улице не случаен, местные жители и общественники жаловались, что дорога после зимы буквально «поплыла», покрылась трещинами и выбоинами. Некоторые ее участки больше похожи на «американские горки».

- На улице Тюменская выявлен факт некачественного ремонта. По инициативе общественников идет судебный спор. Подрядчику предписана вся сумма к возврату или восстановление дорожного покрытия в рамках контракта, - рассказал глава региона.

По словам Буркова, жаловались омичи не только на эту улицу. Примерно пятую часть всех замечаний местных жителей после ремонта дорог уже устранили. Остальные жалобы проверяются, в некоторых случаях идут суды с подрядчиками, которые некачественно отремонтировали дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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