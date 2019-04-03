На дороге под Омском перевернулся «Москвич»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-03T08:34:05+03:00

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Авария случилась накануне поздно вечером, около десяти часов. Все случилось недалеко от деревни Пятилетка Лузинского сельского поселения Омского района. 51-летний местный житель ехал домой на своей старенькой машине марки «Москвич». По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет, машина после этого перевернулась. Судя по фото с места аварии машина получила серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, водителя машины с травмами доставили в местную больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии. По факту аварии началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU