2019-04-03T08:12:33+03:00
Общество

Омич после ссоры с соседом поджег его дом

Он сжег двери и обшивку дома
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич после ссоры с соседом поджег его домОмич после ссоры с соседом поджег его домФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Кормиловском районе Омской области. 31-летний омич сильно поссорился с соседом и решил ему отомстить. Он положил ему автомобильную покрышку под двери строящегося дома и поджег ее. Огонь был настолько сильным, что самостоятельно владельцу дома его потушить не удалось. С огнем справились только приехавшие на вызов пожарные. У мужчины обгорела дверь и обшивка дома, но в пожаре никто не пострадал.

Как рассказали в полиции, сумма ущерба составила 88 тысяч рублей. Поджигателя нашли по камерам наружного видеонаблюдения. Он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи. Сейчас его задержали, по всей видимости, омичу грозит еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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