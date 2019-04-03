Омич после ссоры с соседом поджег его дом

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-03T08:12:33+03:00

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Все произошло в Кормиловском районе Омской области. 31-летний омич сильно поссорился с соседом и решил ему отомстить. Он положил ему автомобильную покрышку под двери строящегося дома и поджег ее. Огонь был настолько сильным, что самостоятельно владельцу дома его потушить не удалось. С огнем справились только приехавшие на вызов пожарные. У мужчины обгорела дверь и обшивка дома, но в пожаре никто не пострадал.

Как рассказали в полиции, сумма ущерба составила 88 тысяч рублей. Поджигателя нашли по камерам наружного видеонаблюдения. Он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражи. Сейчас его задержали, по всей видимости, омичу грозит еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU