2019-04-03T07:50:17+03:00
Общество

Больше 30 тысяч омичей не пустят в отпуск за границу

Все они имеют долги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Больше 30 тысяч омичей не пустят в отпуск за границуБольше 30 тысяч омичей не пустят в отпуск за границуФото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 30 тысяч омичей имеют долги, из-за которых их не пускают за границу. Чтобы уехать в отпуск всем им нужно выплатить деньги. В список должников, которых не пускают за границу, попадают люди, у которых сумма долга превышает 10 тысяч рублей, об этом сообщили в службе судебных приставов. Запрет на выезд снимается сразу же после погашения долга.

Чаще всего о том, что отпуск за границей может не состояться, люди узнают уже в аэропорту. Так, 51-летний омич задолжал 100 тысяч рублей по налогам. Деньги он не планировал выплачивать, пока не узнал, что у него может сорваться отпуск. После этого через несколько дней он выплатил всю сумму, и ограничение на выезд сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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