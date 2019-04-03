2019-04-03T07:12:34+03:00
Общество

При реконструкции собора в Таре украли больше миллиона рублей

На строителей завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: tara-eparhiya.ruФото: tara-eparhiya.ru
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При проверке прокуратуры вскрылось хищение денег при реконструкции Спасского собора в городе Тара на севере Омской области. Собор построили еще в 1754-1783 годах, его признали объектом культурного наследия и в 2015 году было решено провести его реконструкцию. Подрядчиком выступила компания «Реставратор» из Нижнего Новгорода. С ними и был заключен контракт на 75,5 миллионов рублей. После окончания работ по отчетным документам работы выполнены в полном объеме.

Однако через некоторое время после реставрации прихожане заметили недоделки строителей. Это и послужило поводом для проверки. Как оказалось, подрядчик использовал некачественные материалы, а часть работ и вовсе не была сделана, хотя по документам было все в порядке. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на реставрации собора украли примерно 1,2 миллиона бюджетных средств. Сейчас на организацию возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно и при реставрации Свято-Никольского собора на улице Ленина в Омске выявили нарушения. Тогда ущерб оценили в 7 миллионов рублей. Но самую большую сумму не досчитались при реконструкции омского цирка – там украли десятки миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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