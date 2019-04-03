2019-04-03T07:09:00+03:00
Общество

«Жители топят сами себя»: Главный дорожник Омска - о том, почему город весной уходит под воду

Чиновник пояснил "Комсомолке" свою позицию
Станислав МУХИН
Поделиться:
Проспект Карлам Маркса: пешеходам приходиться лазать по заборам, чтобы не замочить ноги.Проспект Карлам Маркса: пешеходам приходиться лазать по заборам, чтобы не замочить ноги.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

С приходом весны многие районы Омска традиционно ушли под воду. Тяжелее всех приходится пешеходам. Чтобы пройти в некоторых местах даже рядом с центром, людям приходится карабкаться по заборам. И ситуация повторяется из года в год. За комментарием мы обратились к главному дорожнику Омска. У него нашелся свой ответ.

- У нас ливневками оборудовано только 20% дорог. В городе идет активное коммерческое строительство, возводят коттеджи. Жители в частном секторе не убирают мусор, канализацию не чистят, засоряют строительным мусором и ливневки. Вот и топят сами себя, – считает начальник Управления дорожного хозяйства Владимир Казимиров. – Мы их прочищаем по возможности.

По его словам, причина затопленных дворов в том, что управляющими компаниями снег не вывозится, а складируется возле домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 30 тысяч омичей не пустят в отпуск за границу
При реконструкции собора в Таре украли больше миллиона рублей
Омичи смогут поболеть за «Авангард» на «Красной звезде»
Тренер Боб Хартли рассказал, почему омский «Авангард» проиграл третий матч серии с Уфой
Можно ли покупать импланты по-дешевке в интернете?
Жизненно важные консультации
Мы натворили невероятное: омичи, напавшие с ножами на ухажеров своих девушек, рассказали, как все случилось
Омичи ругают новую схему движения у Маяковского
Сразу три ведущих омских вуза в одном проекте
В Омске прохожие помогли пенсионерке, которую нашли на улице босиком и в легкой одежде
Родные ищут омича, загадочно пропавшего после отъезда на заработки
Нападающие омского «Авангарда» Зернов и Михеев могут сегодня сыграть против «Салавата»
В омской мэрии признали, что не могут решить проблему с пробками на Левобережье