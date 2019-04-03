«Жители топят сами себя»: Главный дорожник Омска - о том, почему город весной уходит под воду

СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-03T07:09:00+03:00

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С приходом весны многие районы Омска традиционно ушли под воду. Тяжелее всех приходится пешеходам. Чтобы пройти в некоторых местах даже рядом с центром, людям приходится карабкаться по заборам. И ситуация повторяется из года в год. За комментарием мы обратились к главному дорожнику Омска. У него нашелся свой ответ.

- У нас ливневками оборудовано только 20% дорог. В городе идет активное коммерческое строительство, возводят коттеджи. Жители в частном секторе не убирают мусор, канализацию не чистят, засоряют строительным мусором и ливневки. Вот и топят сами себя, – считает начальник Управления дорожного хозяйства Владимир Казимиров. – Мы их прочищаем по возможности.

По его словам, причина затопленных дворов в том, что управляющими компаниями снег не вывозится, а складируется возле домов.

ИСТОЧНИК KP.RU