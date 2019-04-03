2019-04-03T06:36:44+03:00
Общество

Омичи смогут поболеть за «Авангард» на «Красной звезде»

Там обустроили фан-зону
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи смогут поболеть за «Авангард» на «Красной звезде»Омичи смогут поболеть за «Авангард» на «Красной звезде»Фото: vk.com
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Болельщики омского «Авангарда» смогут посмотреть матчи команды на стадионе «Красная Звезда». Там специально для этого установят большой экран площадью 50 квадратных метров, на котором будут показывать матч в прямом эфире. Для просмотра матчей на стадионе оборудуют трибуны, на которых смогут разместиться до 1200 человек, сообщили в областном правительстве.

Поболеть за команду можно будет уже 4 апреля, начало игры «Авангарда» в 20.00 по омскому времени. Команда сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. К началу первой трансляции для омичей подготовили специальную программу, начало которой в 19.30. Вход в фан-зону бесплатный.

Напомним, вчера состоялся третий матч серии финала Восточной конференции. Омичам не удалось обыграть «Салават Юлаев», итоговый счет матча 5:1 в пользу уфимцев. Однако счет в серии сейчас 2:1 в пользу ястребов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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