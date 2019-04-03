Омичи смогут поболеть за «Авангард» на «Красной звезде»
Болельщики омского «Авангарда» смогут посмотреть матчи команды на стадионе «Красная Звезда». Там специально для этого установят большой экран площадью 50 квадратных метров, на котором будут показывать матч в прямом эфире. Для просмотра матчей на стадионе оборудуют трибуны, на которых смогут разместиться до 1200 человек, сообщили в областном правительстве.
Поболеть за команду можно будет уже 4 апреля, начало игры «Авангарда» в 20.00 по омскому времени. Команда сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. К началу первой трансляции для омичей подготовили специальную программу, начало которой в 19.30. Вход в фан-зону бесплатный.
Напомним, вчера состоялся третий матч серии финала Восточной конференции. Омичам не удалось обыграть «Салават Юлаев», итоговый счет матча 5:1 в пользу уфимцев. Однако счет в серии сейчас 2:1 в пользу ястребов.
ИСТОЧНИК KP.RU