2019-04-03T04:59:42+03:00
Спорт

Тренер Боб Хартли рассказал, почему омский «Авангард» проиграл третий матч серии с Уфой

"Ястребы" уступили 1:5
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Омский "Авангард" не смог переиграть Уфу на выезде в третьем матче серии. Все решил первый период, когда омичи пропустили быстрые три шайбы. В концовке второго периода Денис Зернов подарил "Авангарду" надежду и сократил счет до 1:3. Однако в третьем отрезке матча "ястребы" много удалялись, и это сломало игру. Итоговый счет - 1:5. Счет в серии стал 2:1 в пользу омичей.

Тренер "Авангарда" уже прокомментировал этот матч и рассказал, почему мы проиграли.

- Мы ожидали, что в первом периоде команда соперника будет действовать активно, но, к сожалению, пропустили три шайбы. Мы пытались догнать «Салават», но не преуспели в этом. Мы сделаем выводы, перегруппируемся и будем готовы к следующей игре, - сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 30 тысяч омичей не пустят в отпуск за границу
При реконструкции собора в Таре украли больше миллиона рублей
«Жители топят сами себя»: Главный дорожник Омска - о том, почему город весной уходит под воду
Омичи смогут поболеть за «Авангард» на «Красной звезде»
Можно ли покупать импланты по-дешевке в интернете?
Жизненно важные консультации
Мы натворили невероятное: омичи, напавшие с ножами на ухажеров своих девушек, рассказали, как все случилось
Омичи ругают новую схему движения у Маяковского
Сразу три ведущих омских вуза в одном проекте
В Омске прохожие помогли пенсионерке, которую нашли на улице босиком и в легкой одежде
Родные ищут омича, загадочно пропавшего после отъезда на заработки
Нападающие омского «Авангарда» Зернов и Михеев могут сегодня сыграть против «Салавата»
В омской мэрии признали, что не могут решить проблему с пробками на Левобережье