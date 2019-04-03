Тренер Боб Хартли рассказал, почему омский «Авангард» проиграл третий матч серии с Уфой

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-03T04:59:42+03:00

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Омский "Авангард" не смог переиграть Уфу на выезде в третьем матче серии. Все решил первый период, когда омичи пропустили быстрые три шайбы. В концовке второго периода Денис Зернов подарил "Авангарду" надежду и сократил счет до 1:3. Однако в третьем отрезке матча "ястребы" много удалялись, и это сломало игру. Итоговый счет - 1:5. Счет в серии стал 2:1 в пользу омичей.

Тренер "Авангарда" уже прокомментировал этот матч и рассказал, почему мы проиграли.

- Мы ожидали, что в первом периоде команда соперника будет действовать активно, но, к сожалению, пропустили три шайбы. Мы пытались догнать «Салават», но не преуспели в этом. Мы сделаем выводы, перегруппируемся и будем готовы к следующей игре, - сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU