2019-04-02T14:36:58+03:00
Общество

Мы натворили невероятное: омичи, напавшие с ножами на ухажеров своих девушек, рассказали, как все случилось

На них завели уголовное дело [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мы натворили невероятное: омичи, напавшие с ножами на ухажеров своих девушек, рассказали, как все случилосьМы натворили невероятное: омичи, напавшие с ножами на ухажеров своих девушек, рассказали, как все случилосьФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В истории, где парни напали с ножами на новых ухажеров своих девушек появились подробности. Парни рассказали полицейским как все случилось. Напомним, молодые люди снимали квартиру со своими девушками. Но девушки решили прекратить отношения и нашли себе новых ухажеров, которых позвали в гости. Молодых людей это разозлило, они выпили и пошли разбираться «по-мужски». Они на глазах девушек и годовалого ребенка напали с ножами на новых ухажеров. Одного из них они убили ударом ножом в грудь, второй получил серьезные травмы.

Поводом для нападения стал телефонный звонок к одной из девушек, на который ответил ее новый парень и стал ругаться матом.

- Сначала хотели пойти и «кулачно» разобраться, потом уже поняли, что так не получится и решили сильнее напугать. Я нанес удары ножом, потом он убежал. Когда я зашел к нему в комнату, я понял, что мы натворили невероятное, - признался задержанный омич.

Второй ревнивый парень объяснил свое поведение тем, что он защищал свою девушку и своего ребенка. Теперь омичам грозит уголовное дело и несколько лет тюрьмы.

Допрос парней, напавших на новых ухажеров своих девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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