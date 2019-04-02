2019-04-02T14:11:06+03:00
Общество

Омичи ругают новую схему движения у Маяковского

Сегодня там проходили испытания
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи ругают новую схему движения у МаяковскогоОмичи ругают новую схему движения у МаяковскогоФото: vk.com
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Сегодня в Омске испытывали новую схему движения у кинотеатра «Маяковский». Омичам рассказали, что новую схему планирую внедрить на дороге к майским праздникам. Сегодня же за один день инспекторы вместе с работниками департамента транспорта попытались понять, насколько новая схема движения эффективна. На повороте у «Маяковского» дежурят инспекторы, растравившие конусы вместо новой разметки.

План новой схемы движения Фото: пресс-служба администрации города Омска

План новой схемы движенияФото: пресс-служба администрации города Омска

Однако не все омичи заметили изменений на новой схеме. На ней увеличили площадь островков, продлили выделенную полосу для общественного транспорта и организовали дополнительную полосу для встраивания при выезде с кольца. Однако ничего кардинально на схеме не поменялось.

По мнению многих автомобилистов, которые выразили свое мнение в социальных сетях, для того, чтобы сделать этот участок менее аварийным нужно организовать круговое движение. Но это требует переоборудования контактной линии для троллейбусов, что очень затратно. Некоторые омичи пожаловались на утренние пробки на Красном Пути, другие и вовсе опасаются, что при отсутствии конусов и наблюдателей все будут ездить как прежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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