2019-04-02T13:21:30+03:00
Общество

В Омске прохожие помогли пенсионерке, которую нашли на улице босиком и в легкой одежде

Ее 2 дня искали родственники
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске прохожие помогли пенсионерке, которую нашли на улице босиком и в легкой одеждеВ Омске прохожие помогли пенсионерке, которую нашли на улице босиком и в легкой одеждеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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На улице 6-я Станционная на Московке случайные прохожие заметили пожилую женщину. В морозную погоду она стояла босиком и в легкой одежде. Когда у нее спросили, не потерялась ли она, женщина сказала, что не помнит ни имени, ни фамилии. Адрес, где живет пенсионерка, она тоже не смогла сказать. Неравнодушные омичи вызвали скорую помощь, а приехавшие медики госпитализировали женщину. На улице она могла попросту замерзнуть.

Сегодня в полиции и в социальных сетях появились ориентировки о пропавшей еще 31 марта пожилой 86-летней пенсионерки. Прохожие, которые встретили пенсионерку на улице и вызвали ей скорую, позвонили в полицию и сообщили о женщине. Родственники в ближайшее время смогут забрать омичку домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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