2019-04-02T13:05:47+03:00
Общество

Родные ищут омича, загадочно пропавшего после отъезда на заработки

Он не выходит на связь уже 3 месяца
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Родные ищут омича, загадочно пропавшего после отъезда на заработкиРодные ищут омича, загадочно пропавшего после отъезда на заработкиФото: vk.com
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Молодой парень перед новым годом уехал на заработки в город Чита Забайкальского края. 30 декабря он позвонил родственникам и рассказал, что устроился на работу. Владислав Барышков решил заработать на жизнь таксистом. После этого родственники не смогли больше с ним связаться, сам он связь также не выходил.

В группе по поиску людей в социальной сети появилось объявление о поиске молодого человека. Его приметы: рост 180-185 см., худощавый, волосы светлые. Во что он был одет, неизвестно. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владислава, просят позвонить по телефонам: 112-полиция, 8 (3812) 79-35-02 - дежурная часть города Омска или по номерам волонтеров, указанных в листовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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