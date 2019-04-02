2019-04-02T12:27:27+03:00
Общество

В омской мэрии признали, что не могут решить проблему с пробками на Левобережье

Омичам следует ждать новой дороги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В омской мэрии признали, что не могут решить проблему с пробками на ЛевобережьеВ омской мэрии признали, что не могут решить проблему с пробками на ЛевобережьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В мэрию пожаловались омичи, которые каждое утро стоят в пробке на улице 70 лет Октября. Наибольшее скопление машин там наблюдается на участке от остановки «Улица Дмитриева» до остановки «11-й микрорайон». Пик приходится в период с 08.00 до 08.30 утра. Как оказалось, решить проблему регулировкой светофоров не получится, они и так в это время обеспечивают максимально возможный пропуск машин.

- Корректировка режимов работы светофорных объектов в ближайшее время не планируется, так как не обеспечит полную разгрузку указанной улицы. Транспортные заторы на указанном участке образуются в связи с тем, что прибывающий поток транспорта превышает пропускную способность перекрестков, расположенных по улице 70 лет Октября, - ответили в мэрии.

Также в администрации сообщили, что проблема заторов решится строительством дороги-дублера 70 лет Октября. Однако пока подрядчиков для ее строительства найти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Можно ли покупать импланты по-дешевке в интернете?
Жизненно важные консультации
Мы натворили невероятное: омичи, напавшие с ножами на ухажеров своих девушек, рассказали, как все случилось
Омичи ругают новую схему движения у Маяковского
Сразу три ведущих омских вуза в одном проекте
В Омске прохожие помогли пенсионерке, которую нашли на улице босиком и в легкой одежде
Родные ищут омича, загадочно пропавшего после отъезда на заработки
Нападающие омского «Авангарда» Зернов и Михеев могут сегодня сыграть против «Салавата»
В Омск не пустили 38 тонн мандаринов и моркови
KIA Sportage - рожденный побеждать!
В Омске эвакуировали крупный торговый центр
Омич выплатил 400 тысяч долга, испугавшись ареста машины
«Ростелеком» предлагает сибирякам «Умный дом» c выгодой
В Омске поймали цыганок, обманом воровавших деньги пенсионерок
Загадил поле? Отвечай по закону!
В Омске ищут пропавшего школьника
В Омске парни напали с ножом на новых ухажеров своих девушек
Оперативно сработано: задержан мужчина, совершивший грабёж в Городке Нефтяников
Омская область попала в десятку регионов по росту числа ДТП
В Омске сбили школьницу, перебегавшую дорогу
В Омской области март был аномально теплым
В Омске мать, у которой ребенок умер от чесотки, отделалась штрафом в 8 тысяч
В Омске ищут пенсионерку, которая ушла из дома и потерялась
В Омске у кинотеатра «Маяковский» изменят схему проезда
Омич убил мать из-за просьбы сделать телевизор потише
Омский хор «Primavera» привез в Омск Гранпри Международного конкурса!
Омское правительство потратит 27 тысяч на поиск «жучков» в принтерах
Родители омича, впавшего в кому после наезда машины, ищут свидетелей ДТП