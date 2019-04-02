СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-02T12:27:27+03:00

В омской мэрии признали, что не могут решить проблему с пробками на Левобережье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В мэрию пожаловались омичи, которые каждое утро стоят в пробке на улице 70 лет Октября. Наибольшее скопление машин там наблюдается на участке от остановки «Улица Дмитриева» до остановки «11-й микрорайон». Пик приходится в период с 08.00 до 08.30 утра. Как оказалось, решить проблему регулировкой светофоров не получится, они и так в это время обеспечивают максимально возможный пропуск машин.

- Корректировка режимов работы светофорных объектов в ближайшее время не планируется, так как не обеспечит полную разгрузку указанной улицы. Транспортные заторы на указанном участке образуются в связи с тем, что прибывающий поток транспорта превышает пропускную способность перекрестков, расположенных по улице 70 лет Октября, - ответили в мэрии.

Также в администрации сообщили, что проблема заторов решится строительством дороги-дублера 70 лет Октября. Однако пока подрядчиков для ее строительства найти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU