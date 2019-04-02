2019-04-02T11:21:40+03:00
Общество

Омич выплатил 400 тысяч долга, испугавшись ареста машины

Он копил долг полтора года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич испугался, что у него отберут машину и выплатил 400 тысяч алиментовОмич испугался, что у него отберут машину и выплатил 400 тысяч алиментовФото: Мария ЛЕНЦ
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Омич за полтора года накопил большую сумму долга перед своим сыном, с матерью которого он развелся. Каждый месяц он платил всего по 1 тысяче рублей на своего ребенка, вместо положенных 1/6 дохода, а это около 23 тысяч рублей. Так, он накопил долг в 410 тысяч рублей. Мама мальчика решила обратиться в суд, чтобы восстановить справедливость.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, но и после суда омич не спешил выплачивать сыну деньги. К тому же выяснилось, что 41-летний мужчина официально нигде не работал. Тогда приставы наложили арест на машину должника – теперь он не мог на ней передвигаться. Испугавшись того, что машину и вовсе могут отобрать в счет долга, он за считанные дни нашел всю сумму, чтобы выплатить долг сыну. После получения денег мама мальчика сообщила, что теперь не имеет к отцу претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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