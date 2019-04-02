2019-04-02T11:03:47+03:00
Общество

В Омске поймали цыганок, обманом воровавших деньги пенсионерок

Они меня внешность и работали на два города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали цыганок, обманом воровавших деньги пенсионерокВ Омске поймали цыганок, обманом воровавших деньги пенсионерокФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Омске поймали цыганок, которые приходили к одиноким пенсионерам и забирали у них все накопления. Женщины работали на два города – Омск и Иркутск. К жертвам они шли целенаправленно, у них была база данных пенсионеров, в которой были указаны имена, фамилии, адреса. Не стеснялись они заходить и к ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла.

Задержанные женщины Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержанные женщиныФото: ГУ МВД по Иркутской области

Как сообщили в полиции Иркутска, где и будут судить женщин, женщины приходили к пенсионерам под видом социальных работниц. Они рассказывали пенсионерам о прибавке к пенсии, срочной замене старых банкнот на новые или использовали другие способы, чтобы выяснить, где пенсионеры хранят деньги. После этого они подменяли деньги пожилых людей на билеты банка приколов и исчезали. Цыганки были очень осторожны – они меня внешность, дома у них нашли множество париков. Также у них изъяли и множество купюр ненастоящих денег. Сейчас им грозит 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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