2019-04-02T10:10:12+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшего школьника

Он ушел из дома накануне
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшего школьникаВ Омске ищут пропавшего школьникаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Полицейские в Омске разыскивают пропавшего 13-летнего Дмитрия Кувшинова. Ребенок ушел из дома по улице 6-я Чередовая вчера вечером, 1 апреля. Когда ребенок не пришел домой через некоторое время родители начали волноваться, осмотрев окрестности и обзвонив друзей, они обратились в полицию.

В полиции рассказали, что школьнику на вид 13 лет, рост 175 см, полноватого телосложения. В день ухода был одет в красную вязаную шапку, куртку демисезонную сине-красного цвета, темно-синие джинсы, черные ботинки.

Сейчас полицейские опрашивают знакомых подростка и его родственников. Сам мальчик на связь не выходит. Всем патрулирующим город также передана ориентировка с приметами школьника. Всех, кто может что-то знать о местонахождении Дмитрия, просят сообщить по телефонам: 79-33-02, 79-24-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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