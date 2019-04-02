Омская область попала в десятку регионов по росту числа ДТП

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-02T08:46:54+03:00

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Омская область вошла в топ-10 регионов по количеству аварий с особо тяжкими последствиями. К таким авариям относятся ДТП, в которых погибли от 5 человек или пострадали больше 15. Согласно статистике, за прошлый 2018 год, в нашем регионе произошло 6 таких аварий, столько же было и в 2017 году. В прошлом году количество жертв в таких авариях достигло 17 человек. Количество пострадавших в таких авариях составило 47 человек.

Как рассказали в научном центре безопасности дорожного движения МВД России, Омская область по росту тяжких ДТП занимает 9 место. Первое место занял Краснодарский край, Ростовская область на втором и республика Дагестан на третьем. Замыкает десятку Кемеровская область.

ИСТОЧНИК KP.RU