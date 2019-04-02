2019-04-02T08:09:09+03:00
Общество

В Омской области март был аномально теплым

Температуру зафиксировали на 6 градусов выше нормы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области март был аномально теплымВ Омской области март был аномально теплымФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Весна в Омскую область в этом году пришла значительно раньше, чем обычно. Снег сошел примерно на 2 недели раньше, в конце марта даже зафиксировали первые укусы клещей, которые обычно просыпаются только в апреле. Об аномально теплой погоде говорят и синоптики.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя месячная температура воздуха марта была на 4-6° выше нормы. В некоторые дни марта были побиты температурные рекорды.

- Температура воздуха 7 марта составила +3,5°, что на 1° выше, чем в 1983 году, 13 марта +3,4°, что на 0,9° выше, чем на 2000, 2009 годах и 14 марта +4,4°, что на 0,4° выше, чем в 1981 году, - рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Однако марту в этом году не удалось побить рекорд самого теплого марта со среднемесячной температурой -2,9°, который был в 1893 году. В 2019 году средняя температура составляла всего -3..-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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