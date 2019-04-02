В Омске ищут пенсионерку, которая ушла из дома и потерялась

СЕГОДНЯ 06:57 2019-04-02T06:58:00+03:00

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В Омске разыскивают 86-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома по улице 6-я Станционная на Московке. Мария Ефремовна Козачок вышла из дома еще 31 марта и пропала. Родственники пожилой женщины бросились на поиски омички, однако не смогли найти бабушку. После этого они пошли в полицию.

В полиции рассказали, что это не первый уход пенсионерки из дома. Ее приметы: на вид около 86 лет, рост 167 см, телосложение плотное, глаза серые, волосы седые средней длины. Сейчас стражи порядка ищут пенсионерку во всех частях города, она могла уехать куда угодно. В полиции просят сообщить любую информацию о местонахождении омички по телефонам: 79-25-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU