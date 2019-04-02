В Омске у кинотеатра «Маяковский» изменят схему проезда

СЕГОДНЯ 04:56 2019-04-02T04:56:12+03:00

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Стало известно о планах изменить схему движения около кинотеатра Маяковский (см. схему). Теперь на этом сложном перекрестке появятся правые канализированные перекрестки. Опробовать изменения власти и ГИБДД хотят 2 апреля с утра. Они надеются, что это снизит количество аварий в этом месте. Решение о переходе на новую схему движения будет принято после испытаний.

Кстати, недалеко от этого перекрестка установят светофор. Он появится на пересечении улиц Тарская и Интернациональная.

ИСТОЧНИК KP.RU