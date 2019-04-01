Омич убил мать из-за просьбы сделать телевизор потише
Омич, который живет со своей пожилой матерью, не появлялся дома около 8 месяцев. Внезапно он пришел домой в квартиру на Багратиона пьяным и, почувствовав себя хозяином, включил телевизор на полную громкость. 71-летняя пенсионерка попросила сына сделать звук потише, но в ответ он набросился на мать и жестоко ее избил. Она упала на пол и больше не смогла подняться.
Как рассказали в следственном комитете, 43-летний продолжил пьянствовать и смотреть телевизор. Никакой помощи он матери не оказал, более того, он даже не заметил смерть матери. Мертвая женщина пролежала целые сутки, а сын только накрыл ее одеялом. Через день о все-таки заметил, что мать не дышит и вызвал полицию.
Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU