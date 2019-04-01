2019-04-01T14:51:28+03:00
Происшествия

Омич убил мать из-за просьбы сделать телевизор потише

Он заметил ее смерть только через сутки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич убил мать из-за просьбы сделать телевизор потишеОмич убил мать из-за просьбы сделать телевизор потишеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омич, который живет со своей пожилой матерью, не появлялся дома около 8 месяцев. Внезапно он пришел домой в квартиру на Багратиона пьяным и, почувствовав себя хозяином, включил телевизор на полную громкость. 71-летняя пенсионерка попросила сына сделать звук потише, но в ответ он набросился на мать и жестоко ее избил. Она упала на пол и больше не смогла подняться.

Как рассказали в следственном комитете, 43-летний продолжил пьянствовать и смотреть телевизор. Никакой помощи он матери не оказал, более того, он даже не заметил смерть матери. Мертвая женщина пролежала целые сутки, а сын только накрыл ее одеялом. Через день о все-таки заметил, что мать не дышит и вызвал полицию.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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