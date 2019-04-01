Родители омича, впавшего в кому после наезда машины, ищут свидетелей ДТП

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-01T13:55:21+03:00

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Страшная авария случилась в эту субботу, 30 марта в промежутке времени между 19.00 и 20:30. Все случилось на Левобережье на перекрестке улиц 70 лет Октября и бульвара Архитекторов. Легковушка там сбила 17-летнего парня, удар был настолько сильный, что парень из-за полученных травм сейчас находится в коме. Очевидцы аварии сообщали, что он лежал в луже крови без сознания после удара.

Кто-то из свидетелей аварии написал, что молодой парень посмотрел по сторонам и хотел перебежать дорогу на «красный». Однако из-за поворота неожиданно выскочил автомобиль, которому в этот момент горел «зеленый» и сбил мальчика. Родные и близкие подростка сейчас разыскивают очевидцев аварии.

- Возможно, снимки с камер видеонаблюдения! С видеорегистраторов! Просто мимо проходящие люди, которые что-то видели, что-то знают. Откликнитесь, пожалуйста, в комментариях, это очень важно. Сбили молодого человека 2002 года рождения. Сейчас что-то узнать очень сложно. Парень находится в коме, у него состояние оценивается как тяжелое! Пожалуйста, помогите, - написали родственники в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU