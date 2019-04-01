Омич-наркоман устроил аварию в центре Омска

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-01T13:25:52+03:00

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Омич на «Ниссане» устроил ДТП в центре Омска на улице Яковлева. Все произошло около десяти часов вечера. Другой водитель на «Тойоте», машина которого пострадала в аварии, вызвал полицию. На место происшествия приехали росгвардейцы. В машине виновника аварии они нашли разбросанные по салону шприцы и несколько пакетов с белым порошком. Водитель автомобиля плохо соображал и не мог объяснить, почему произошла авария.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники заблокировали выезд для «Ниссана» и вызвали полицию. Стражи порядка в присутствии понятых изъяли у 33-летнего омича свертки с белым веществом. Они были направлены на экспертизу, а омич отправился в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU