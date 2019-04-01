СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-01T13:01:38+03:00

Из Омска вывезли около 7 тысяч кубометров воды Фото: vk.com

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Из-за растаявшего снега и резкого потепления многие улицы Омска оказались затоплены водой. Ситуацию усугубил, дождь, который прошел в городе накануне выходных. Только за прошедшие выходные силами рабочих управления с городских автомагистралей, улиц и территорий частного сектора откачали больше 2 тысяч кубометров талых вод. Работали 239 единиц спецтехники. За весь период таяния снега рабочие отчитались в вывозе около 8 тысяч кубометров воды.

Сейчас рабочие уделяют особое внимание улицам Красноярский тракт (район мебельной фабрики), 4-я Железнодорожная, Транссибирская и объездной дороге у «Континента». Все они могут оказаться подтопленными.

Несмотря на все усилия коммунальщиков, омичи продолжают заваливать омские паблики сообщениями о подтоплениях. В администрации пообещали реагировать на каждую такую жалобу, также горожан просят звонить напрямую в департамент городского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU