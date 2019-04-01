2019-04-01T12:48:08+03:00
Общество

Омский губернатор - о мусорной реформе: Люди не должны платить за услугу, если она не оказывается

С 1 апреля за вывоз отходов отвечает регоператор ООО "Магнит"
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С 1 апреля за вывоз мусора отвечает региональный оператор.С 1 апреля за вывоз мусора отвечает региональный оператор.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Мусорная реформа началась в регионе с 1 апреля. Теперь за вывоз отходов отвечает регоператор ООО "Магнит". Выставлять квитанции будет эта же компания. Платить омичам за услугу придется по 133 рубля с человека.

Тем временем, губернатор Александр Бурков обратил внимание глав районов на необходимость ежедневного контроля прохождения мусорной реформы в Омской области.

1 апреля в Омской области стартовала реформа комплексного обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Полномочия по вывозу мусора на территории региона с сегодняшнего дня осуществляет региональный оператор.

На необходимость ежедневного контроля и чёткого взаимодействия глав районов с региональным оператором Губернатор Александр Бурков обратил особое внимание в понедельник на аппаратном совещании.

- Машины поехали, мусор вывозится. Главы муниципалитетов и Минприроды ситуацию держат на контроле, - доложил на совещании министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов.

Глава региона подчеркнул: необходимо проследить: там где услуга не оказывается, никто не должен брать за нее деньги с омичей.

- Минприроды должно четко отслеживать: если мусор не будет вывозиться никаким образом: ни помешочно, ни из контейнеров, то чтобы никакие счета людям не выставлялись. Это должно соблюдаться неукоснительно. Даже если у них готов мусороперерабатывающий завод, сортировочная станция, но они не забирают из села мусор, требований денег за услугу не должно быть, - подчеркнул Александр Бурков.

Особое внимание он рекомендовал обратить на процесс главам муниципалитетов. Губернатор уверен: нужен контроль.

- Этот проект является для компании «Магнит» бизнесом, они должны отвечать за ситуацию перед своим контрагентом – гражданином. Нужно обеспечить ежедневный контроль за ситуацией, - цитирует губернатора пресс-служба омского правительства.

По словам министра природных ресурсов, сегодня на маршруты вышло 144 единицы техники. С главами ведется работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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