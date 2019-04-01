Глюкоза вслед за Бузовой присоединилась к болельщикам омского «Авангарда»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-01T12:35:53+03:00

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Певица Глюкоза присоединилась к болельщикам «Авангарда» и даже посетила матч, который состоялся накануне на домашней арене ястребов в Балашихе. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 4:1, ведут ястребы и в серии – 2:0.

Глюкоза стала еще одной звездной поклонницей нашей команды. Ранее матчи посещала также Ольга Бузова. Глюкоза выложила фото со вчерашнего матча в свой Instagram, на фото она в майке с эмблемой ХК «Авангард».

- Вчера очень крутую посмотрели игру и поболели вместе с фанатами @avangard_inside. На мне почти реликвия (это редчайшая хоккейная майка клуба «Авангард» сезона 2004/05 с именем Яромира Ягра). Атмосфера на стадионе неописуемая! Такие эмоции заряжают надолго!, - написала певица.

Также она призналась, что любит смотреть матчи по телевизору, потому что там есть возможность посмотреть повторы и более детально рассмотреть некоторые моменты игры.

ИСТОЧНИК KP.RU