Глюкоза вслед за Бузовой присоединилась к болельщикам омского «Авангарда»
Певица Глюкоза присоединилась к болельщикам «Авангарда» и даже посетила матч, который состоялся накануне на домашней арене ястребов в Балашихе. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 4:1, ведут ястребы и в серии – 2:0.
Глюкоза стала еще одной звездной поклонницей нашей команды. Ранее матчи посещала также Ольга Бузова. Глюкоза выложила фото со вчерашнего матча в свой Instagram, на фото она в майке с эмблемой ХК «Авангард».
- Вчера очень крутую посмотрели игру и поболели вместе с фанатами @avangard_inside. На мне почти реликвия (это редчайшая хоккейная майка клуба «Авангард» сезона 2004/05 с именем Яромира Ягра). Атмосфера на стадионе неописуемая! Такие эмоции заряжают надолго!, - написала певица.
Также она призналась, что любит смотреть матчи по телевизору, потому что там есть возможность посмотреть повторы и более детально рассмотреть некоторые моменты игры.
ИСТОЧНИК KP.RU