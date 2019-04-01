В Омске на Привокзальной площади появятся новые остановки и озеленение

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-01T11:05:35+03:00

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В Омске благоустроят площадь у железнодорожного вокзала. Там планируют установить новые остановки общественного транспорта, скамейки и урны. Также в мэрии планируют выполнить там работы по озеленению – высадить 20 взрослых деревьев и обустроить живую изгородь длиной в 60 метров. Также там установят большую цветочную клумбу.

Памятник Ильичу оставятФото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Никаких кардинальных изменений на самой площади не произойдет. В скверах, прилегающих к вокзалу и парковке, положат плитку, памятник Ильичу демонтировать не будут. Зато изменения ждут улицу Марченко – вместо парковки там появится небольшой сквер с клумбами и деревьями. Отметим, что из эскизов не совсем понятно, как преобразится территория, где сейчас расположены киоски. Омичи переживают, что там ничего не изменится, а многочисленные киоски будут портить вид площади.

Улица МарченкоФото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

ИСТОЧНИК KP.RU