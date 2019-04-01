СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-01T10:31:55+03:00

В Омске ищут мужчину, который сел в поезд и пропал Фото: vk.com

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В группе ДоброСпас-Омск появилось сообщение о поиске 34-летнего мужчины Сергея Луценко. Еще 26 марта он ушел из дома ранним утром в городе Дивногорск Красноярского края, приехал в Красноярск и купил билеты на поезд «Чита-Москва». Предположительно, мужчина сел в поезд и пропал. Сейчас его ищут во всех городах маршрута поезда, в который входит и Омск.

Как сообщили волонтеры, телефон мужчины выключен. Мужчина болен и оставил дома все необходимые лекарства, у него может возникнуть обострение заболевания.

- Приметы: рост 190 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, темные. Прихрамывает на левую ногу, шрам 13 см на бедре левой ноги. Он был одет в синюю куртку с белыми лампасами, с собой у него был сине-белый рюкзак с вещами, документы, телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU