2019-04-01T09:58:00+03:00
Общество

Кража омича, вынесшего из магазина компьютерную мышь за 7 тысяч, попала на видео

Однако ее закупочная цена всего 4600 [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Кража омича, вынесшего из магазина компьютерную мышь за 7 тысяч, попала на видеоКража омича, вынесшего из магазина компьютерную мышь за 7 тысяч, попала на видеоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич пришел в магазин бытовой техники в Амурском поселке. Он положил дорогостоящую игровую мышь за 7400 к себе в пакет и незаметно покинул магазин. Владельцы магазина обнаружили пропажу почти сразу и вызвали полицию. Стражи порядка просмотрели камеры видеонаблюдения и узнали похитителя. Им оказался многократно судимый 40-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе полиции, омич продал дорогу мышь всего за 1000 рублей знакомому таксисту. Ущерб владелец магазина оценил по закупочной цене мыши в 4600 тысячи рублей. На воришку завели уголовное дело по статье «Кража», его задержали по месту проживания.

Момент кражи компьютерной мыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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