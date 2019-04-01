Кража омича, вынесшего из магазина компьютерную мышь за 7 тысяч, попала на видео
Омич пришел в магазин бытовой техники в Амурском поселке. Он положил дорогостоящую игровую мышь за 7400 к себе в пакет и незаметно покинул магазин. Владельцы магазина обнаружили пропажу почти сразу и вызвали полицию. Стражи порядка просмотрели камеры видеонаблюдения и узнали похитителя. Им оказался многократно судимый 40-летний мужчина.
Как рассказали в пресс-службе полиции, омич продал дорогу мышь всего за 1000 рублей знакомому таксисту. Ущерб владелец магазина оценил по закупочной цене мыши в 4600 тысячи рублей. На воришку завели уголовное дело по статье «Кража», его задержали по месту проживания.
Момент кражи компьютерной мыши.
ИСТОЧНИК KP.RU