2019-04-01T09:34:23+03:00
Происшествия

В Омске перевернулась машина с пассажирами

ДТП произошло на Московке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске опрокинулась машина с пассажирамиВ Омске опрокинулась машина с пассажирамиФото: vk.com
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В социальных сетях очевидцы опубликовали фотографии с места проиcшествия. Все произошло на окраине города, на старой Московке. Очевидцы рассказывают, что легковушка марки «Рено» столкнулась с «Камазом», как именно произошла авария, они не видели. От сильного удара легковая машина перевернулась на крышу. У машины оказались выбиты стекла, она перегородила проезжую часть. «Камаз» же практически съехал на обочину.

Из-за аварии образовалась огромная пробка. Очевидцы не сообщили о пострадавших в аварии, однако на фото видно, как на место ДТП подъехала карета скорой помощи. Омичи предположили, что водитель легковушки сильно превысил скорость, поэтому и опрокинулся вверх дном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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