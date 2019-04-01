В Омске поймали банду наркоторговцев с 3 килограммами героина

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-01T09:21:43+03:00

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Группа наркоторговцев работала одновременно в двух городах – Краснодаре и Омске. Они организовали интернет-магазин, где и продавали наркотики. Помимо многочисленных закладчиков, в группу входили координаторы интернет-магазина, организаторы поставок, кураторы, финансист. Организаторами выступили 45-летний омич, который раньше работал уже расформированной правоохранительной структуре и 37-летний спортсмен, который жил в Сочи.

Как рассказали в полиции, все участники группировки соблюдали осторожность и конспирировались. Из-за этого, полицейские выслеживали их около двух лет. В день икс в квартиры организаторов пришли с обысками. Там стражи порядка нашли около 3 килограмм героина, 20 телефонов и 800 тысяч рублей, которые они получили от продажи наркотиков. Также следователи изъяли у участников группировки 5 машин.

Преступников вычисляли 2 годаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На данный момент следователи возбудили около 11 уголовных дел, 8 наркоторговцев ждут суду за решеткой, еще один под домашним арестом.

Задержание наркоторговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU