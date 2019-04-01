На трассе под Омском пьяный водитель разбил две машины

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-01T08:37:09+03:00

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Авария произошла на трассе Челябинск-Новосибирск в Марьяновском районе Омской области. Все случилось ночью, около двух часов, в районе 757 километра. 30-летний водитель на машине марки «Джили» ехал по трассе и не выдержал безопасную дистанцию до машины «ВАЗ 1111», которая ехала впереди него. Водитель на иномарке въехал в заднюю часть отечественной машины на большой скорости.

Машины получили серьезные поврежденияФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В страшном ДТП чудом никто не погиб. Как рассказали в Госавтоинспекции, водители обеих машин обратились к медикам. Помощь понадобилась и пассажирам «ВАЗа», 56-летней женщине и 16-летней девочке. Машины в аварии получили серьезные повреждения, у одной из них сильно повреждена передняя часть, у второй задняя. Судя по всему, восстановлению они уже не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU