2019-04-01T08:18:06+03:00
Общество

Омский завод задолжал почти 30 миллионов зарплаты работникам

Они три месяца сидели без денег
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский завод задолжал почти 30 миллионов зарплаты работникамОмский завод задолжал почти 30 миллионов зарплаты работникамФото: Мария ЛЕНЦ
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После проверки прокуратурой выяснилось, что «Завод нефтегазового оборудования» задолжал своим 293 работникам 29,2 миллиона заработной платы. Деньги сотрудникам не выплачивались с сентября по ноябрь 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, директору сначала внесли представление о том, что он должен выплатить средства. После этого его привлекли и к административной ответственности, ему пришлось заплатить штраф. Руководство предприятия после этого нашло деньги и выплатило заработную плату сотрудникам.

Однако по данным системы службы судебных приставов, в отношении предприятия сейчас находятся около 300 исполнительных листов по поводу невыплаченных зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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