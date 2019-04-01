Омичей просят не ходить в парки до конца апреля

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-01T08:00:43+03:00

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Омичей просят воздержаться от прогулок в омских парках до 30 апреля. В этом месяце парки будут обрабатывать токсичными веществами от клещей. В Омске обработают территории парков Советский, имени 30-летия ВЛКСМ, а также в садах «Сибирь» и имени С.М. Кирова. Как сообщили в мэрии, на обработку от клещей выделили 61,1 тысячи рублей.

Информацию о конкретных датах обработки территорий парков будут сообщать дополнительно, однако пока горожанам стоит соблюдать осторожность. В этом году весна в Омск пришла рано, первые укусы клещей зарегистрировали на две недели раньше. Обработку парков и вовсе в этом году выполнят почти на месяц раньше, в прошлом году их начали обрабатывать только в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU