В аварии с пьяным водителем в центре Омска пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 07:35 2019-04-01T07:35:05+03:00

В аварии с пьяным водителем в центре Омска пострадала 4-летняя девочка Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария случилась накануне днем в центре Омска на улице 5-й Армии в районе дома №134. 51-летний мужчина с семьей ехал по улице, но в какой-то момент он не справился с управлением и наехал на канализационный коллектор. Машина марки «ВАЗ 2106» от резкого маневра опрокинулась на бок.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель за рулем отечественной машины был пьян. В автомобиле помимо него еще находились женщина и 4-летняя девочка. Они в аварии получили травмы от сильного удара и обратились за медицинской помощью.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства аварии и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU