2019-04-01T07:35:05+03:00
Происшествия

В аварии с пьяным водителем в центре Омска пострадал ребенок

Машина семьи перевернулась
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В аварии с пьяным водителем в центре Омска пострадала 4-летняя девочкаВ аварии с пьяным водителем в центре Омска пострадала 4-летняя девочкаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Авария случилась накануне днем в центре Омска на улице 5-й Армии в районе дома №134. 51-летний мужчина с семьей ехал по улице, но в какой-то момент он не справился с управлением и наехал на канализационный коллектор. Машина марки «ВАЗ 2106» от резкого маневра опрокинулась на бок.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель за рулем отечественной машины был пьян. В автомобиле помимо него еще находились женщина и 4-летняя девочка. Они в аварии получили травмы от сильного удара и обратились за медицинской помощью.

Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства аварии и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич убил мать из-за просьбы сделать телевизор потише
Омский хор «Primavera» привез в Омск Гранпри Международного конкурса!
Омское правительство потратит 27 тысяч на поиск «жучков» в принтерах
Родители омича, впавшего в кому после наезда машины, ищут свидетелей ДТП
Омич-наркоман устроил аварию в центре Омска
Из Омска вывезли около 7 тысяч кубометров воды
Омский губернатор - о мусорной реформе: Люди не должны платить за услугу, если она не оказывается
Научиться тхэквондо можно в Федерации Тхэквондо (МФТ) Омской области
Глюкоза вслед за Бузовой присоединилась к болельщикам омского «Авангарда»
Кастинг для маленьких звезд!
В Омске из-за «шутников» эвакуировали крупный супермаркет
В Омске на Привокзальной площади появятся новые остановки и озеленение
В Омске ищут мужчину, который сел в поезд и пропал
Кража омича, вынесшего из магазина компьютерную мышь за 7 тысяч, попала на видео
В Омске перевернулась машина с пассажирами
Новое Simply Clever решение от SKODA
«Росводоканал Омск» подарит омичам по 10 кубометров воды
В Омске поймали банду наркоторговцев с 3 килограммами героина
Оценку работе энергетиков дает тренажер
На трассе под Омском пьяный водитель разбил две машины
Омский завод задолжал почти 30 миллионов зарплаты работникам
Омичей просят не ходить в парки до конца апреля
Из поезда Новосибирск - Омск на полном ходу выпрыгнул мужчина