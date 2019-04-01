В аварии с пьяным водителем в центре Омска пострадал ребенок
Машина семьи перевернулась
В аварии с пьяным водителем в центре Омска пострадала 4-летняя девочкаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась накануне днем в центре Омска на улице 5-й Армии в районе дома №134. 51-летний мужчина с семьей ехал по улице, но в какой-то момент он не справился с управлением и наехал на канализационный коллектор. Машина марки «ВАЗ 2106» от резкого маневра опрокинулась на бок.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель за рулем отечественной машины был пьян. В автомобиле помимо него еще находились женщина и 4-летняя девочка. Они в аварии получили травмы от сильного удара и обратились за медицинской помощью.
Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства аварии и проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU