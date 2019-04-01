Из поезда Новосибирск - Омск на полном ходу выпрыгнул мужчина

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-01T06:44:11+03:00

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Происшествие случилось накануне днем, о нем рассказали очевидцы в социальных сетях. Из поезда, который следовал из Новосибирска в Омск на полном ходу выпрыгнул человек.

- Поезд Новосибирск-Омск. Человек разбил окно молотком и выпрыгнул на ходу. Вроде, жив остался, - написал кто-то из пассажиров поезда.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в комментариях. Там написал кто-то из работников железной дороги, который предположил, что скорость поезда могла быть очень большой и достигать 120 километров в час. Кто-то из омичей предположил, что мужчина просто пропустил свою остановку или не хотел возвращаться в Омск.

Состояние мужчины, выпавшего из окна, очень тяжелое.

- Я такое в кино только видел. Он шел и терял сознание, падал. Мы передали на станцию, что он очень тяжелый. В полиции сказали, что он в тяжелом состоянии, зачем выпрыгнул, не знает. Проверка крови показала, что трезв, - написал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU