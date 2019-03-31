Омский «Авангард» выиграл вторую подряд игру в серии у Уфы

31 Март 19:33 2019-03-31T19:33:25+03:00

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Сегодня состоялся второй матч серии в финале Восточной конференции. Напомним, в первом матче «Авангард» обиграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3 и повел в серии. Во втором матче ястребы также уверенно одержали победу.

Первый период матча закончился ни с чем для обеих команд. Обе команды играли осторожно, голевых моментов было немного.«Авангард» атаковал значительно больше «Салавата», но никому в этом периоде забить не удалось, он закончился со счетом 0:0.

Во втором периоде «Авангарду» удалось забить шайбу силами Сергея Широкова, который отправил ее в угол ворот на 35-ой минуте. Омичи до конца периода вели в счете, атакуя ворота уфимцев куда чаще. Итог периода 1:0.

В начале третьего периода ястребам пришлось уступить. Они играли в меньшинстве из-за удаления Сергея Шумакова, и уфимцы не упустили возможность реализовать преимущество. Владимир Ткачев забил шайбу в ворота «Авангарда», но омичи ответили почти сразу - Тэйлор Бек поразил ворота «Салавата». За 4 минуты до конца периода ястребы забросили и третью шайбу с помощью Кирилла Семенова. На последних минутах уфимцы сняли вратаря, но это не помогло им, а омичам удалось забросить еще одну шайбу силами Алексея Емелина. Итог матча 4:1.

ИСТОЧНИК KP.RU