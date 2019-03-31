2019-03-31T09:08:54+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшего солдата-контрактника

Он прилетел погостить к родственникам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшего солдата-контрактникаВ Омске ищут пропавшего солдата-контрактникаФото: vk.com
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Сообщение о розыске молодого парня появилось в социальных сетях. Сестра 20-летнего пропавшего парня написала, что он служил по контракту и приехал в Омск к родным на несколько дней. 26 марта он должен был улететь обратно на службу, однако внезапно пропал.

- Срочно! Розыск! Пропал Хелин Андрей Сергеевич. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщите как можно скорее. Был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. При себе был черный рюкзак, - написала его сестра в городском паблике.

Молодой человек приехал в гости к родственникам Фото: vk.com

Молодой человек приехал в гости к родственникамФото: vk.com

Известно, что в последний раз парня видели на Левобережье. Всех, кто видел молодого человека просят сообщить сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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