2019-03-31T08:52:24+03:00
Происшествия

Под Омском насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогу

Авария произошла на трассе Тюмень-Омск
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогуПод Омском насмерть сбили мужчину, перебегавшего дорогуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась накануне поздно вечером около половины двенадцатого в районе 609 километра трассы Тюмень-Омск в Омском районе. 29-летний водитель на машине марки «Лада-Калина» ехал по трассе. Неожиданно ему прямо под колеса выскочил пешеход, которого невозможно было заметить в темноте. 36-летний омич хотел перебежать дорогу в неположенном месте, но не рассчитал своих сил или вовсе не заметил приближающуюся «Калину».

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, водитель вызвал скорую, однако спасти пешехода не удалось, от полученных травм он скончался на месте. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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