2019-03-31T07:00:11+03:00
Общество

В Омске неожиданно выпал снег

Синоптики обещают прекращение снегопада
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске неожиданно выпал снегВ Омске неожиданно выпал снегФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Сегодня утром всех омичей ждал сюрприз. В конце марта в наш город неожиданно вернулась зима. За утро уже выпало значительное количество снега, который уже перестал таять. Накануне в Омске лил сильный дождь, многие автомобилисты успели сменить зимнюю резину на летнюю, что спровоцировало аварии на дорогах.

- Зиму перезимовали, осталось перезимовать весну, - пишут омичи и оставляют в социальных сетях фотографии снегопада.

Омичи делятся фото из своих дворов Фото: vk.com

Омичи делятся фото из своих дворовФото: vk.com

Фото: vk.com

По прогнозам синоптиков, снег должен прекратиться уже к обеду сегодняшнего дня. После этого в Омске потеплеет, обещают 1-2 градуса тепла. Как рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 1 апреля, снова ожидается дождь и мокрый снег. Температура днем будет +2..+7, ночью -2..-7. Ночью и утром будет туманно. 2 апреля погода существенно не изменится.

По данным открытых интернет-источников, настоящее потепление в Омске следует ждать только после следующих выходных. До этого погода будет неустойчива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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