2019-03-31T06:35:57+03:00
Происшествия

В Омске из-за аварии с такси в центре встали трамваи

Машины перегородила трамвайные пути
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за аварии в центре встали трамваиВ Омске из-за аварии в центре встали трамваиФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На перекрестке улиц Орджоникидзе и 7-ая Северная на трамвайные пути из-за аварии с маршруткой вылетела машина «Яндекс.Такси». Она перегородила дорогу трамваям, которые не могут из-за автомобиля проехать дальше. На перекрестке стоят 5 трамваев, они высадили пассажиров и стоят в ожидании. Маршрутка от удара врезалась в ограждение. О пострадавших очевидцы не сообщают.

Маршрутка въехала в ограждение Фото: vk.com

Маршрутка въехала в ограждениеФото: vk.com

На перекресток через некоторое время подоспели сотрудники Госавтоинспекции. Они будут вызывать эвакуатор, чтобы убрать автомобили. По всей видимости, машина такси получила серьезные повреждения, поэтому не может самостоятельно уехать с перекрестка. Очевидцы пишут, что машины моглине справится с управлением на скользкой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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