В Омске полностью сгорела машина такси

СЕГОДНЯ 06:05 2019-03-31T06:05:17+03:00

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В социальных сетях очевидцы выложили фото и видео с места происшествия. Недалеко от остановки «Поселок Южный» на Московке внезапно загорелась машина такси «Uber». Как рассказывают очевидцы, пожар начался с капота машины. Водитель попытался сначала самостоятельно потушить огонь, однако не справился. На помощь подоспели проезжающие мимо автомобилисты, которые дали свои огнетушители, но огонь разгорелся уже слишком сильно.

К моменту, когда приехали пожарные, автомобиль уже полыхал полностью. Спасателям через некоторое время удалось справиться с огнем, однако автомобиль, по всей видимости, восстановлению уже не подлежит.

Как пишут омичи, скорее всего, причиной пожара стало замыкание проводки. Накануне в Омске лил дождь, излишняя влага могла образоваться под капотом и замкнуть. О пострадавших в пожаре ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU