«Покойся с миром, асфальт!»: В Омской области жители похоронили дорогу, не ремонтированную десятилетиями

30 Март 12:39 2019-03-30T12:39:00+03:00

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Жители Омской области уже не первый год пытаются добиться ремонта дороги. Речь идет об участке магистрали около поселка Камышловский Любинского района.

- Дороги просто нет и ничего не нужно улучшать...6 километров просто без дороги в направлении поселка Камышловский Любинского района, - написал один из сибиряков.

Отчаявшиеся получить ремонт дороги омичи решились на креативную акцию. Они поставили возле ям, которые стоят десятилетиями, плакат в виде надгробия с текстом:

- Асфальт Асфальтович 03.2019. Помним, скорбим!

Таким образом, жители похоронили дорогу, которые власти не спешат делать.

ИСТОЧНИК KP.RU