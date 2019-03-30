«Покойся с миром, асфальт!»: В Омской области жители похоронили дорогу, не ремонтированную десятилетиями
Так они пытаются привлечь внимание властей
Вся дорога в огромных ямах.Фото: vk.com
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Жители Омской области уже не первый год пытаются добиться ремонта дороги. Речь идет об участке магистрали около поселка Камышловский Любинского района.
- Дороги просто нет и ничего не нужно улучшать...6 километров просто без дороги в направлении поселка Камышловский Любинского района, - написал один из сибиряков.
Отчаявшиеся получить ремонт дороги омичи решились на креативную акцию. Они поставили возле ям, которые стоят десятилетиями, плакат в виде надгробия с текстом:
- Асфальт Асфальтович 03.2019. Помним, скорбим!
Таким образом, жители похоронили дорогу, которые власти не спешат делать.
ИСТОЧНИК KP.RU