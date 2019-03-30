В омском аэропорту из-за тумана не смогли сесть 4 самолета

30 Март 12:16 2019-03-30T12:16:46+03:00

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Неблагоприятные погодные условия сказались на планах нескольких сотен пассажиров омского аэропорта. Ночью над городом стоял сильный туман, из-за этого пришлось вносить коррективы в расписание утренних самолетов. Некоторые вынуждены были задержать.

Судя по данным онлайн табло омского аэропорта, вовремя в Омске не смогли сесть 4 самолета. Два рейса из Москвы, из Краснодара и Санкт-Петербурга. Их задержка составила от 2 до 5 часов.

Отложили вылеты и из Омска. Дольше всего своего рейса ждали пассажиры, летевшие в столицу. Московский самолет задержали почти на 6 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU