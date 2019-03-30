2019-03-30T07:37:25+03:00
Спорт

Омский боец Корешков победил американца

Все судьи единогласно отдали победу сибиряку
Станислав МУХИН
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Спартанец не испытал проблем в бою с американцем.Спартанец не испытал проблем в бою с американцем.Фото: vk.com
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Закончился бой Андрея Корешкова против американца Майка Джаспера в организации Bellator. У спартанца был не самый сильный соперник. Многие ожидали, что Корешков досрочно закончит этот поединок.

Однако Джаспер проявил силу духа и продержался все три раунда. Впрочем особых проблем в них он создать омичу не смог. Наш боец выглядел на голову сильнее и контролировал ход всего поединка. Американец ничего не смог противопоставить разбивающим ударам по ногам.

В третьем раунде силы окончательно оставили Джаспера. Омич провел 4 тэйкдауна и обрушил на голову соперника целый град ударов. Закономерный исход: все три судьи отдали победу Андрею Корешкову. Ученик Александра Шлеменко даже после трех раундов выглядел бодро.

- Болит что-нибудь? - спросил его Шлеменко на медосмотре уже после боя.

- Нет, все в порядке, - ответил наш боец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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