2019-03-30T06:06:55+03:00
Спорт

Омский "Авангард" повел в серии с Уфой

У "ястребов" тон игре задавали легионеры
Станислав МУХИН
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Омский "Авангард" испытал большие проблемы в первом матчи серии плей-офф против "Салавата Юлаева". Усилиями Бэка омичам удалось быстро повести в счете. Традиционно наша команда хорошо выглядела в большинстве. В начале второго периода гости быстро сравняли.

А дальше начались догонялки. "Авангард" после гола Покка от синей линии снова вышел вперед, но Хохряков во время выхода 1 в 1 сделал счет 2:2. А за 13 минут до конца матча Уфа и вовсе повела. Спас "ястребов" от поражения Столберг.

В овертайме сильнее оказались "ястребы". На 65-й минуте победу "Авангарду" принес гол Шумакова. Итог 4:3, и "Авангард" повел в серии с Уфой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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