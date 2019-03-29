Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России

29 Март 14:52 2019-03-29T14:52:18+03:00

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27 марта, во Всемирный день театра, Владимир Путин подписал указ о присвоении российским актерам почетных званий. Пятеро из них, в том числе Михаил Окунев из омского драмтеатра, теперь народные артисты РФ.

Михаил Окунев работает в Омской драме с 1989 года. Он является одним из ведущих актеров театра, сыграв множество запоминающихся ролей. Сейчас он занят в девяти спектаклях текущего репертуара.

В 1997 году Михаил Окунев стал лауреатом национальной премии «Золотая маска». А в 2006 году сыграл одну из главных ролей в фильме «Эйфория», номинированном на Венецианский фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU