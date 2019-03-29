2019-03-29T14:52:18+03:00
Звезды

Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России

Почетное звание в честь Дня театр ему присвоил президент России
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: omskdrama.ruФото: omskdrama.ru
Изменить размер текста:

27 марта, во Всемирный день театра, Владимир Путин подписал указ о присвоении российским актерам почетных званий. Пятеро из них, в том числе Михаил Окунев из омского драмтеатра, теперь народные артисты РФ.

Михаил Окунев работает в Омской драме с 1989 года. Он является одним из ведущих актеров театра, сыграв множество запоминающихся ролей. Сейчас он занят в девяти спектаклях текущего репертуара.

В 1997 году Михаил Окунев стал лауреатом национальной премии «Золотая маска». А в 2006 году сыграл одну из главных ролей в фильме «Эйфория», номинированном на Венецианский фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков