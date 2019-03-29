В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля

29 Март 14:45 2019-03-29T14:45:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый в Западной Сибири детский хоспис «Дом радужного детства» откроют 15 апреля. Об этом рассказал директор хосписа Валерий Евстегнев на пресс-конференции в «МКР-Медиа». Проблемы с открытием хосписа существовали почти год.

Здание хосписа было построено полностью на пожертвования и обошлось почти в 81 миллион рублей. Однако после того, как здание было построено, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Администрации для их устранения пришлось строить котельную, и прокладывать дополнительную асфальтированную дорогу. Были и другие нарушения, которые удалось устранить. После открытия помощь в хосписе планируют оказывать как тяжелобольным детям, так и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU