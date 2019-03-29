2019-03-29T14:31:49+03:00
Общество

В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов

Основное озеленение придется на Иртышскую набережную, Ленинградскую площадь и улицу Масленникова
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskФото: vk.com/omsk
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Уже в ближайшее время центра города станет зеленее. Его обещают освежить высадкой более 8000 деревьев и кустарников. Первые из них появятся на этих улицах уже в апреле в рамках месячника по очистке и благоустройству Омска.

- Весной и осенью специалисты бюджетного учреждения города «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» высадят свыше 800 деревьев, 6000 кустарников и более 300 тысяч цветов. Основные работы запланированы на улице Масленникова, Иртышской набережной, Ленинградской площади, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - Силами активистов КТОС во время субботников и средников будет высажено 1300 деревьев и кустарников и более 180 тысяч цветов.

Также известно, что на территориях вокруг школ и детсадов сферы высадят около 250 деревьев и кустарников, а еще 190 тысяч цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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