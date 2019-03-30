У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-30T09:02:51+03:00

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Коммунальные службы Омска начали отмывать город от грязи, скопившейся за зиму. В первую очередь принялись за мосты, тротуары и остановки. Около остановки "Госпиталь" прямо напротив мэрии коммунальщики, наконец, отмыли социальный плакат. Он призывает жителей не покидать свой город и не уезжать в столицу. "Люби Омск, Москва подождет!" Видимо, теперь миграционная ситуация в регионе должна пойти на поправку.

Добавим, что даже губернатор признал главной проблемой Омска - огромное число уезжающих. Причины этого - экономическая ситуация в регионе. Добавим, что в прошлом году только официально Омскую область покинули более 12 тысяч человек. И с каждым годом эта цифра только становится больше.

ИСТОЧНИК KP.RU